Sie waren wohl das kurioseste Bauer sucht Frau-Paar in diesem Jahr: Landwirt Matthias und seine Auserwählte Tayisiya Morderger (21) haben noch in der vergangenen Folge ihre Liebe zueinander bestätigt, doch schon vor dem heutigen Finale schockte das Paar mit einer Hammernews: Die einstigen Turteltauben gehen wieder getrennte Wege. In einem rührenden Statement erklärte Matthias jetzt, was letztendlich zum Liebesaus geführt hat!

Nach der Hofwoche sah alles so gut aus – doch die Profitennisspielerin und der Schweinewirt konnten einfach keine weiteren Gefühle füreinander entwickeln, wie der 23-Jährige jetzt im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause verriet. "Wir haben gemerkt, dass wir von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich sind. Das hat dazu geführt, dass wir uns nie wirklich nähergekommen sind, dass es vertrauter wird“, gab Matthias offen zu. Doch wie sieht das Taya?

Gegenüber RTL erklärte die Blondine das Beziehungsende so: "Für ihn war es kein Problem, dass ich weg bin, aber ich hatte das Gefühl, dass ihn das nicht glücklich macht. Er braucht eine Frau, die ihm immer Aufmerksamkeit schenkt. Ich denke, mit mir wäre er nicht glücklich geworden." Glaubt ihr, die beiden finden noch einmal zueinander? Stimmt ab!

