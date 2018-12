Erst vor wenigen Tagen überraschten Peer Kusmagk (43) und seine Janni (28) ihre Fans mit sensationellen Neuigkeiten: Das Paar ist längst verheiratet! Still und heimlich schwor der einstige Adam seiner Eva bereits im vergangenen Jahr die ewige Treue. Doch der Dschungelkönig von 2011 und die Profi-Surferin träumten von einem Neustart für ihre Liebe und wollten sich nun noch einmal das Jawort geben – dieses Mal im Rahmen einer buddhistischen Zeremonie. Jetzt erklären Peer und Janni, warum ihnen das so sehr am Herzen lag!

Bei Promis Privat – Mein (fast) perfektes Leben gewährte das Adam sucht Eva-Duo den Zuschauern einen Einblick in ihr Vorhaben. "Die buddhistische Zeremonie ist uns unglaublich wichtig, weil es das Ende eines Prozesses symbolisiert, einer Selbstfindung. Wir haben uns im Buddhismus wie in einem Spiegel wiedergefunden", erklärte die 28-Jährige. Auch in ihrem Liebsten hat die Glaubensrichtung einen Verfechter gefunden. "Der Buddhismus spielt eine sehr wichtige Rolle. Du musst nichts, aber du kannst alles. Es ist einfach so zwanglos. Alles steckt wirklich in dir drin", schwärmte der Blondschopf.

Das religiöse Romantik-Ritual wollten die beiden zunächst ganz unter sich genießen. "Zurzeit sind wir eher dabei, uns zu überlegen, ob wir uns beide für diesen Moment vielleicht reichen für den magischen Moment", hatte Peer zuvor noch gesagt. Der große Augenblick gehörte ihnen letztendlich auch fast ganz alleine – nur ihr Söhnchen Emil-Ocean (1) und Jannis Schwester Sonni Hönscheid (37) wurden Zeugen des Spektakels am Strand.

Ralf Succo/WENN.com Peer Kusmagk und Janni Hönscheid beim Photocall für "Deutschland tanzt!"

Anzeige

AEDT/WENN.com Peer Kusmagk und Janni Hönscheid, Ex-"Adam sucht Eva"-Kandidaten

Anzeige

AEDT/WENN.com Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und ihr Sohn Emil-Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de