Als die Soap-Darstellerin Sair Khan in der Live-Show am Montag aus dem englischen Dschungelcamp gewählt wurde, stutzten viele Zuschauer – denn die Schauspielerin sah laut den Argusaugen der geschulten Fans nicht so aus, als hätte sie diese Entscheidung völlig unvorbereitet getroffen. Im Gegenteil: Vor allem ihr perfektes Styling sorgte für Rätselraten: Der britische TV-Dschungel hat ein Glaubwürdigkeitsproblem – denn es ist nicht das erste Mal, dass die Fans in dieser Staffel Betrug am Lagerfeuer wittern.

Ein aufmerksamer Zuschauer schrieb auf Twitter: "Das soll nicht manipuliert sein? Sair Khan hatte gestylte Haare und wusste, dass sie geht. Hmmm, also irgendwas ist hier faul mit diesen Zuschauervotings." Moderator Declan Donnelly entgegnete schnell: “Ihr greift aber auch nach jedem Strohhalm.” Ähnliche Betrugsvorwürfe gab es aber schon, bevor Sair die Show verlassen hatte.

Auch bei den Campern Malique Thompson-Dwyer und Noel Edmonds (69) vermuteten die Zuschauer, dass sie von ihrem bevorstehenden Rauswurf wussten: Malique war am Lagerfeuer der einzige Teilnehmer, der Rucksack und Jacke dabei hatte. Noel hatte den Rucksack während der Verkündung sogar auf dem Schoß. “Ist es nicht interessant, dass die beiden, die gehen mussten, gleich schon ihren Rucksack gepackt hatten?”, fragte ein Twitter-User. Der Sendersprecher von ITV erklärte unterdessen: "Das ist absolut falsch." Der Rauswurf funktioniert übrigens wie im deutschen Dschungelcamp: Die Teilnehmer sitzen ums Feuer herum und die Moderatoren verkünden anhand der Zuschauervotings, wer gehen muss. Anschließend werden sie im Baumhaus interviewt.

Die Frage bleibt, ob es auch unmittelbar vor den Rauswürfen ein besonderes "Interview" zwischen Produktion und Promi gibt...

Getty Images Moderator Declan Donnelly beim Pferderennen in Ascot 2016

WENN TV-Moderator Noel Edmonds als Gast von "The Late Late Show" im Oktober 2014

WENN "Coronation Street"-Star Sair Khan

