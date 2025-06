Heino trauert um seine geliebte Schwester Hannelore (†92)

Heino (86) hat einen schweren Verlust zu beklagen: Seine Schwester Hannelore Hofmann ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Laut Bild ist die Todesursache ein plötzlicher Herztod und sie verstarb bereits im Mai. Wie das Magazin berichtet, ist die Düsseldorferin in ihrem Badezimmer gestürzt und wurde von Nachbarn erst später aufgefunden. Inzwischen wurde Hannelores Urne beigesetzt – und zwar im engsten Familienkreis.

Der Schlagerstar äußerte sich mit emotionalen Worten über seinen Verlust: "Die Nachricht vom Tod meiner Schwester hat mich sehr traurig gemacht. Wir hatten unser ganzes Leben ein inniges Verhältnis und standen uns bis zuletzt sehr nah." Ferner betonte Heino: "Mein Trost ist, dass Hannelore ein erfülltes, glückliches Leben hatte. Sie wird mir sehr fehlen." Die 92-Jährige hinterlässt zwei Kinder. Rund ein Jahr vor ihrem Ableben verstarb ihr Ehemann Günter, seither lebte sie allein.

Der Volkssänger muss damit innerhalb kurzer Zeit bereits den zweiten Schicksalsschlag verkraften. Erst vor anderthalb Jahren musste er sich von seiner geliebten Ehefrau Hannelore Kramm (✝81) verabschieden. Besonders erschütternd: Auch seine Partnerin verstarb an plötzlichem Herztod. Nach ihrem Ableben widmete Heino ihr unter anderem einen Song namens "Mein Lied für dich". Im Interview mit dem Blatt merkte er an, dass er in seiner Trauer nicht allein, sondern von seinem Manager und dessen Familie umgeben ist: "Ich bin froh, dass ich Helmut, seine Frau Nicole und ihren kleinen Sohn Lennie permanent um mich habe. Denn ohne sie wäre es für mich viel schwerer, einen solchen Verlust zu verkraften. Auch den Tod meiner Frau Hannelore hätte ich ohne sie nie verwinden können."

