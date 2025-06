Staatsanwälte beziehen Stellung zu Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht (33), bekannt aus den "Die Wilden Kerle"-Filmen, wurde am Hamburger Flughafen festgenommen. Wie die Innsbrucker Staatsanwaltschaft gegenüber Bunte bestätigte, liegt gegen den Schauspieler ein europäischer Haftbefehl vor. Laut der Hamburger Staatsanwaltschaft befinde sich Jimi inzwischen in sogenannter Auslieferungshaft. Der dramatische Vorfall schockierte seine Fans, doch Jimi selbst versuchte via Instagram, die Wogen zu glätten: "Macht euch keine Sorgen, gibt ein großes Missverständnis. Das sind wir grad am Klären."

Laut Hamburger Staatsanwaltschaft werde über das weitere Vorgehen im Laufe des Donnerstags entschieden. Dabei soll ein Haftrichter prüfen, ob eine Festhalteanordnung erlassen wird, die zur Überstellung des Schauspielers in den Staat führen könnte, der die Strafverfolgung eingeleitet hat. Gemäß einer Sprecherin der Behörde muss dieser Prozess innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein, wie dpa berichtete. Erst dadurch könnte die Auslieferungshaft verlängert werden. Warum genau ein europäischer Haftbefehl gegen Jimi, der als Kandidat für die neue Staffel Are You The One – Reality Stars in Love angekündigt worden war, vorliegt? Gegen ihn besteht der Verdacht des Betrugs – ein Hotelmanager klagt wegen einer angeblich nicht beglichenen Rechnung.

Jimi, der erst im vergangenen März in einem Interview mit Gala über seine neue Lebensphase und den Wunsch nach einem positiven Neustart sprach, fasste damals zusammen: "Ich muss auch immer noch Sachen aus der Vergangenheit aufarbeiten, aber für mich fängt das Leben mit 30 Jahren erst richtig an und darauf habe ich große Lust." Nach einer bewegten Vergangenheit, die sowohl berufliche Erfolge als auch persönliche Herausforderungen beinhaltete, hatte der Schauspieler gehofft, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit seiner Tochter Snow aus einer früheren Beziehung mit Yeliz Koc (31) und einem frischen Blick auf das Leben wirkte Jimi entschlossen, alte Muster hinter sich zu lassen. "Man kann immer wieder neu starten", konstatierte er. Dieses aktuelle Ereignis könnte jedoch ein größerer Stolperstein auf seinem Weg sein.

ActionPress / AEDT Jimi Blue Ochsenknecht, Mai 2024

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Instagram / yelizkoc, Timm, Michael / ActionPress Collage: Yeliz Koc, Snow Elanie und Jimi Blue Ochsenknecht