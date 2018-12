Aufatmen bei Channing Tatum (38). Lange musste sich der Schauspieler Sorgen um seine Kollegin Amanda Bynes (32) machen. Denn die sorgte mit Drogeneskapaden und wirren öffentlichen Auftritten für Aufsehen. Doch nach einer längeren Auszeit vom Showgeschäft gab es zuletzt gute Nachrichten: Die 32-Jährige hat nach einem Entzug ihr Leben wieder im Griff. Das freut auch Channing, mit dem Amanda 2006 den Film "She's the Man – Voll mein Typ!" gedreht hatte.

Amanda hat in ihrem Comeback-Interview enthüllt, dass sie sich damals bei den Produzenten dafür eingesetzt hatte, dass Channing ihr Co-Star wird. Darauf angesprochen sagte der 38-Jährige im Entertainment Tonight-Interview bei der Premiere seiner neuen Show "Magic Mike Live" in London: "Ich glaube, sie hatte mir das erzählt. Ich liebe sie." Channing war sichtlich erleichtert, dass es Amanda inzwischen wieder besser geht: "Sie ist so talentiert und besonders. Ich glaube, es ist wirklich schwer die Kontrolle zu behalten, wenn man so jung anfängt. Es ist hart."

Channing hat viele gute Erinnerungen an Amanda, als sie den Film "She's The Man" abgedreht hatten. "Sie war so lebendig. Man wusste nie, was als nächstes aus ihrem Mund kommen würde. Ich habe sie ewig nicht gesehen. Ich hoffe einfach, es geht ihr gut", schwärmte der Schauspieler.

Paper Magazine/Danielle Levitt Amanda Bynes auf dem Cover des Paper Magazines im Dezember 2018

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige

Everett Collection/ActionPress Amanda Bynes und Channing Tatum in"She’s the Man"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de