Glück im Spiel und in der Liebe! Für Tennis-Profi Alexander Zverev (21) könnte es derzeit wohl kaum besser laufen. Vor wenigen Wochen gewann der 21-Jährige als zweiter Deutscher in der Geschichte die ATP Finals in London. Ein großartiger Triumph, der zuvor nur Boris Becker (51) 1995 gelungen ist. Doch nicht nur beruflich schwebt der Sportler derzeit auf Erfolgskurs, sondern auch privat sieht es danach aus, als hätte er sein Liebesglück gefunden!

Zusammen mit seinem Tennis-Kumpel Marcelo Melo ging es für Zverev nach dem Turnier erst einmal in den wohlverdienten Urlaub. Doch die beiden waren scheinbar nicht alleine! Auf Instagram postete Zverev nämlich Schnappschüsse, auf denen er an der Seite einer hübschen jungen Frau zu sehen ist. Und auf einem Bild gibt die Dame dem Tennis-Ass sogar einen Kuss auf die Wange. Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Und auch das Online-Portal tennismagazin.de ist sich angesichts dieser Aufnahmen ziemlich sicher: Die Frau auf dem Bild ist Zverevs neue Freundin!

Laut der Fachseite soll es sich bei der hübschen Unbekannten um Olga Sharypova handeln. Sie ist 21 Jahre alt, kommt aus Moskau und spielt ebenfalls Tennis. Bestätigt wurde die Beziehung bislang zwar noch nicht, doch bei einem Tennis-Turnier in Shanghai saß sie in der Zverev-Box und feuerte den Sportler an.

Instagram / alexzverev123 Olga Sharypova und Alexander Zverev

Getty Images Alexander Zverev, Tennis-Profi

Getty Images Alexander Zverev beim Shanghai Masters-Turnier

