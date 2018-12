Sie kann es einfach nicht fassen! Sängerin und Mutter Sarah Lombardi (26) ist sauer – und zeigte ihren Zorn jetzt auch ganz öffentlich. Der Grund für ihren Ausraster: Immer wieder wird ihr dreijähriger Sohn Alessio von fremden Menschen ungefragt gefilmt – und das in teils intimen Momenten. Eine sehr private Situation am Flughafen brachte das Fass nun jedoch zum Überlaufen: Alessio wurde beim Wickeln gefilmt!

Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, machte die 26-Jährige ihrem Ärger in einer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Instagram-Story Luft: "Ich bin gerade auf 180! Ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen so unmenschlich sein können", soll die junge Mama gewettert haben. Schuld an ihrem Wutausbruch war eine Situation am Flughafen: Dort musste die Windel des dreijährigen Alessio gewechselt werden – und das wurde von einer Fremden einfach dreist mitgefilmt!

Die Musikerin und ihr Noch-Ehemann Pietro Lombardi (26) versuchen seit jeher, ihren gemeinsamen Sohn aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und zeigen auf veröffentlichten Fotos nie sein komplettes Gesicht. Umso schlimmer muss es für die beiden Eltern jetzt sein, dass der Kleine in einer so intimen Situation den Augen völliger Fremder schutzlos ausgeliefert war.

Instagram / Sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Andreas Rentz/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Instagram / sarellax3 Pietro, Sarah und Alessio Lombardi

