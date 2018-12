Harry Potter-Fans sind geschockt! Ist Ron Weasley-Darsteller Rupert Grint (30) in festen Händen? Wie durch einen kürzlich veröffentlichten Tweet eines Fans ans Licht kam, soll der 30-jährige Schauspieler bereits seit sieben Jahren vergeben sein. Dieses Geheimnis hielt der Brite wohl besonders gut unter Verschluss, denn die Reaktionen auf Twitter sind eindeutig: Von Ruperts Romanze zu dieser hübschen Brünetten wusste offenbar niemand.

"Heute fand ich heraus, dass Georgia aus 'Frontalknutschen' seit 2011 Ron Weasley datet?", kommentierte ein Fan auf Twitter unter einem Bild der beiden und brachte damit die Sache ins Rollen. Der Tweet ging viral, hat mittlerweile mehr als 21.000 Likes und wurde über 5.000 Mal weiter verbreitet. Weitere Fans teilten ihr Entsetzen auf der Plattform. Einer schrieb: "Ich habe gerade erfahren, dass Rupert Grint und Georgia von 'Frontalknutschen' seit 2011 ein Paar sind und mein Gehirn so: 'Wie bitte?' Gebt mir ein paar Tage, um das zu verarbeiten." Zwar zeigten sich Rupert und Georgia Groome in den vergangenen Jahren häufiger zusammen in der Öffentlichkeit, bestätigt wurde eine Beziehung allerdings nie.

Ihr TV-Debüt gab Georgia 2001 im Film "A Fish out of Water". Ihren Durchbruch schaffte sie 2008 in der Teenie-Komödie "Frontalknutschen". Für ihre Rolle erhielt sie sogar beim Buster International Children's Film Festival die Auszeichnung als beste Kinderschauspielerin.

Getty Images Rupert Grint beim Screening von "Snatch"

Denis Guignebourg/Bestimage/ActionPress Georgia Groome und Rupert Grint beim Dinard Film Festival

The Picture Library/ActionPress Georgie Groome, Schauspielerin

