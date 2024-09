So herzerwärmend erinnert Rupert Grint an Maggie Smith (†89)

Die Nachricht von Maggie Smiths (✝89) Tod hat die Harry-Potter-Fangemeinde erschüttert. Zwar hat sich ihr ehemaliger Schauspielkollege Rupert Grint (36) bislang nicht zu Wort gemeldet, doch sein Instagram-Profil ist ohnehin der Filmlegende gewidmet: Er ist auf seinem Profilbild nämlich mit der beliebten McGonagall-Darstellerin zu sehen. Auf dem Schnappschuss gibt ihm die zweifache Oscarpreisträgerin einen dicken Schmatzer auf die Wange, was der Brite mit einem erfreuten Gesichtsausdruck würdigt. Entstanden ist das Foto im Jahr 2009 bei der Premiere von "Harry Potter und der Halbblutprinz" in London.

Der Verlust der Schauspielerin wurde am Montagnachmittag von ihren Söhnen öffentlich gemacht. In einer Stellungnahme, die der BBC vorliegt, erklärten sie, dass sie friedlich entschlafen sei. "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind", heißt es in der Mitteilung. Im Chelsea and Westminster Hospital in London habe sie in ihren letzten Tagen auch von den Pflegekräften wunderbare Unterstützung erhalten.

Genau vor einem Jahr musste der Harry-Potter-Cast bereits von einem Kollegen Abschied nehmen. Dumbledore-Darsteller Michael Gambon (✝82) starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Rupert widmete ihm damals rührende Worte auf Social Media: "Ich bin sehr traurig wegen Michaels Tod. Er brachte so viel Wärme und Unfug in jeden Tag am Set. Er hat mich als Kind in seinen Bann gezogen und wurde für mich zu einem persönlichen Vorbild, wenn es darum ging, den Spaß und die Exzentrik im Leben zu finden."

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Getty Images Michael Gambon im April 2011 in New York City

