Rupert Grint feiert kleine "Harry Potter"-Reunion in London

Unglaublich, wie die Zeit vergeht! Bis heute begeistert die achtteilige Harry Potter-Filmreihe Millionen von Menschen. Seit den Dreharbeiten sind viele Jahre vergangen und die Schauspieler, die einst als Zauberschüler von Hogwarts noch viel zu lernen hatten, sind mittlerweile erwachsen geworden. Das zeigt ein aktueller Post der Schauspielerin Afshan Azad-Kazi (35) auf Instagram. Sie teilt ein Foto von sich und ihrem "Harry Potter"-Co-Star Rupert Grint (35), auf dem sie zusammen bei der Comic Con in London posieren. Im zweiten Slide fügt sie ein Bild hinzu, das die beiden in einer gemeinsamen Szene aus dem Film "Harry Potter und der Feuerkelch" zeigt. "Padma und Ron nach über 20 Jahren wieder vereint", schreibt sie zu der Bilderreihe und ergänzt: "Oh, wie die Elternschaft uns alle verändert hat. PS: Er hat mich immer noch nicht zum Tanzen aufgefordert."

Afshan schlüpfte in die Rolle der Padma Patil, die Harry und Ron zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Parvati auf den Weihnachtsball im vierten Teil der beliebten Filmreihe begleitet. Mit ihrem Postskriptum spielt sie scherzhaft auf eine Szene im Film an, in der sie frustriert darauf wartet, von ihrem Begleiter Ron bei dem Ball zum Tanz aufgefordert zu werden. Die Follower der 36-Jährigen sind gerührt von dem Rückblick auf alte Zeiten und drücken ihre Gefühle in der Kommentarspalte aus. "Das hat mich zum Weinen gebracht – so stolz darauf, wer ihr beide geworden seid und danke für all die Magie, die ihr uns gegeben habt, als wir Kinder waren", heißt es in einem Kommentar. Zahlreiche Nutzer schließen sich dem an und bekunden ihre Liebe zu den Filmen, die sie bis heute begleitet und Kindheitserinnerungen wach werden lässt. Einige fordern Rupert scherzhaft dazu auf, seine Chance zu nutzen und seine Tanz-Schulden bei Afshan heute wiedergutzumachen.

Afshan ist seit sechs Jahren mit Nabil Kazi verheiratet und im Jahr 2021 erblickte ihr erster Nachwuchs das Licht der Welt. Aktuell ist sie schwanger mit Baby Nummer zwei. Auch Rupert schwebt im Familienglück: Gemeinsam mit seiner Freundin Georgia Groome durfte er im Jahr 2020 Töchterchen Wednesday auf der Welt begrüßen.

Instagram / afshanazad Afshan Azad-Kazi, Schauspielerin

MEGA Rupert Grint mit Georgia Groome und Tochter Wednesday, April 2024

