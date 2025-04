"Harry Potter"-Star Rupert Grint wurde zum zweiten Mal Papa

Rupert Grint (36), weltweit bekannt als Harry Potters-Freund Ron Weasley, ist still und heimlich erneut Papa geworden. Gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Georgia Groome wurde der Schauspieler in Hampstead, London, mit seinem neugeborenen Baby bei einem Spaziergang gesichtet, wie Paparazzi-Bilder zeigen, die The Sun vorliegen. Rupert hatte das Baby liebevoll an seine Brust geschmiegt, während Georgia sichtlich glücklich einen Kuss auf den Kopf des kleinen Familienzuwachses drückte. Eingehüllt in eine flauschige Decke fiel sofort auf, dass das Baby augenscheinlich Ruperts legendäres rotes Haar geerbt hat. Für das Paar ist es nach Tochter Wednesday, die sie vor fast fünf Jahren willkommen hießen, bereits das zweite Kind.

Rupert und Georgia hatten ihre erste Tochter Wednesday 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals überraschte der Schauspieler seine Fans mit seinem verspäteten Instagram-Debüt und schrieb: "Hey Instagram....nur zehn Jahre zu spät, aber hier bin ich. Grint on the Gram! Ich möchte euch Wednesday G. Grint vorstellen. Bleibt gesund, Rupert." Insgesamt hält der 36-Jährige sein Privatleben jedoch sehr im Hintergrund – Wednesday hat bisher nur zweimal einen Platz auf seinem Social-Media-Profil gefunden. Genau wie damals bei Wednesday hat das Paar auch die zweite Schwangerschaft komplett geheim gehalten. Ob Rupert den neuen Familienzuwachs auch bald noch im Netz vorstellt, bleibt abzuwarten.

Abseits der süßen Babynews musste sich Rupert zuletzt mit einem unangenehmen Thema auseinandersetzen. Der Schauspieler stand vor finanziellen Herausforderungen, als ein britisches Gericht Ende des vergangenen Jahres entschied, dass er etwa 2,2 Millionen Euro an Steuern nachzahlen muss. Das Gericht fand heraus, dass Rupert versucht hatte, seine Einnahmen aus den "Harry Potter"-Filmen als Kapitalvermögen zu deklarieren, um einen niedrigeren Steuersatz nutzen zu können. Seine finanziellen Angelegenheiten hatte er weitgehend in die Hände seines Vaters und seiner Buchhalter gelegt, was letztlich keine Entschuldigung für die Steuerbehörde war. Trotz Berufung der Anwälte entschied das Gericht gegen ihn.

Anzeige Anzeige

Instagram / rupertgrint Rupert Grint mit seiner Tochter Wednesday

Anzeige Anzeige

MEGA Rupert Grint mit Georgia Groome und Tochter Wednesday, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige