Süßer Familienausflug von "Harry Potter"-Star Rupert Grint

Harry Potter-Star Rupert Grint (35) ist mit seiner Freundin Georgia Groome und Töchterchen Wednesday in London unterwegs, wie aktuelle Schnappschüsse zeigen. In entspanntem Look spazieren die drei durch die Straßen der Hauptstadt. Der jüngste Spross der Familie bringt mit einem Outfit ganz in Pink Farbe in das Gespann – sogar die Haare ziert ein pinkes Schleifchen. Öffentliche Auftritte des Schauspielers mit Freundin und Tochter gibt es nur selten. Die Fotos zeigen: Wednesday ist groß geworden! Im Mai feiert sie bereits ihren vierten Geburtstag.

Der Ron-Weasley-Darsteller schwärmte nach der Geburt von seiner neuen Rolle als Papa. "Ich liebe es, Vater zu sein. Es ist einfach das Beste. Es ist beeindruckend, wie das ganze Leben dadurch geprägt wird. Es ist das Einzige, das wirklich zählt – bisher ist es toll", sagte er 2021 im Interview mit Entertainment Tonight. "Vater zu sein hat definitiv auch viele meiner Ansichten verändert", führte er weiter aus. Er ist nicht der einzige unter den "Harry Potter"-Stars, der Nachwuchs hat.

Daniel Radcliffe (34) und Erin Darke wurden im April 2023 erstmals Eltern. Im selben Monat gab auch Ginny-Weasley-Darstellerin Bonnie Wright (33) bekannt: Sie wird Mama! Am 19. September erblickte ihr Sohnemann Elio Ocean Wright Lococo das Licht der Welt, wie sie auf Instagram mitteilte. "Harry Potter"-Kollegin Evanna Lynch (32) reagierte in den Kommentaren begeistert: "Herzlichen Glückwunsch, Bonnie und Willkommen, Elio Ocean!", schrieb sie. Die aktuellsten Baby-News kommen von Padma-Patil-Darstellerin Afshan Azad-Kazi (36) – sie ist zum zweiten Mal schwanger.

MEGA Rupert Grint mit Georgia Groome und Tochter Wednesday, April 2024

Instagram / afshanazad Afshan Azad-Kazi mit ihrer Familie

