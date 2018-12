Das möchte niemand gerne hören! Erst vor Kurzem wurden Antonino Carbonaro und Gina-Lisa Lohfink (32) beschuldigt, in Wahrheit gar kein Paar zu sein. Kennengelernt haben sich die beiden in der Kuppelshow Adam sucht Eva, die sie letztendlich auch gemeinsam verließen. Ein Insider behauptete wenig später jedoch, die zwei hätten sich schon zuvor gekannt und ihre Liebe nur vorgetäuscht. Diese Behauptung wies der Fitness-Influencer bereits gegenüber Promiflash entschieden zurück – jetzt legte er noch einmal nach und betonte: In Gina-Lisa hat er sein großes Glück gefunden!

Auf Instagram teilte der gelernte Karosseriebauer nun eine Aufnahme von sich und seiner Auserwählten aus dem Flirt-Format und richtete deutliche Worte an die Kritiker ihrer Beziehung: "Man weiß nie, wo man die Liebe findet. Aber wir haben uns hier gefunden im Paradies", schrieb der Ludwigsburger und fügte seinem Post noch ein großes, rotes Herzchen an. Auch seine Hashtags stehen im Zeichen der ganz großen Gefühle: Er versah die Aufnahme unter anderem mit den Schlagworten #Liebe, #Paar und #Paradies.

Tatsächlich wurde es schon während der Dreharbeiten auf der Jacht sehr romantisch zwischen den beiden. Nach ihrem ersten Kuss vor laufenden Kameras erklärte der Muskelmann: "Ich habe jetzt so ein Kribbeln im Bauch [...] Das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich wieder verliebt hat." Und daran scheint sich auch bis heute nichts geändert zu haben!

Instagram / antoninocarbonaroofficial Antonino Carbonaro, Fitness-Model

Promiflash Antonino Carbonaro und Gina-Lisa Lohfink

MG RTL D Gina-Lisa und Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018

