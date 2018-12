Sie hat es geschafft! Tahnee hat sich gegen über hundert andere Girls bei Sylvies Dessous Models durchgesetzt. Jetzt wird die schöne Düsseldorferin das Gesicht der neuen Kampagne von Sylvie Meis' (40) Unterwäsche-Label. Zur Ausstrahlung der finalen Folge der Castingshow veranstaltete sie ein kleines Public Viewing, bei dem sich ihre Familie mit ihr freute – und auch von ihrer Online-Community gab es zahlreiche Glückwünsche: Bei ihren Unterstützern im Netz bedankte sich die Beauty nun noch einmal ganz ausdrücklich!

Auf Instagram richtete die glückliche Siegerin ein paar warme Worte an ihre Follower: "Danke! Es ist einfach unglaublich, was gerade abgeht. Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich so einen Support erfahren darf", freute sich die 25-Jährige. Zudem sei sie sehr froh über die tollen Erfahrungen, die sie durch ihre Teilnahme an dem Format machen durfte. Ihre Fans dürfen nun gespannt sein auf das, was noch kommt. "Ich möchte euch auch weiterhin auf meinem Weg mitnehmen und würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Teil davon seid", offenbarte Tahnee weiter.

Doch nicht nur die Bikini-Beauty ist total happy über die Entscheidung der Niederländerin – auch Sylvie selbst könnte nicht glücklicher sein. "Das ist, als ob ich meine brünette Zwillingsschwester gefunden hätte und ja, sie hat all das, was ich gesucht habe", schwärmte die 40-Jährige von ihrer neuen Mitarbeiterin.

Instagram / tahneechristin Tahnee, Castingshow-Siegerin

Instagram / tahneechristin Tahnee in Venedig

MG RTL D Sylvie Meis und ihr Team bei "Sylvies Dessous Models"

