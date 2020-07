Na, diese Liebessuchende dürfte dem einen oder anderen durchaus bekannt vorkommen! Lange mussten die Fans auf diesen Tag warten: Schwiegertochter gesucht geht mit einem überarbeiteten Konzept in eine neue Runde! Dieses Mal will unter anderem auch Koch Meik die passende Frau für sich finden. Gleich drei Damen interessieren sich für den 28-Jährigen: Francine, Rebecca und Sarah buhlen um seine Gunst. Und Letztere ist sogar bereits ganz schön erfahren in Sachen TV!

Für Sarah ist es nämlich nicht die erste Show, an der sie im deutschen Fernsehen teilnimmt. Allerdings hatte sie bei ihrer vergangenen Format-Erfahrung noch ein ganz anderes Ziel vor Augen: Sie wollte sich einen Namen als Model machen! Bei Sylvies Dessous Models versuchte sie 2018 noch, Sylvie Meis (42) von ihrem Traumkörper zu überzeugen – und das Gesicht ihrer Unterwäsche-Kollektion zu werden.

Kurz vor dem Finale platzte der Traum für die Brünette damals allerdings. Sie konnte bei einer heißen Videodreh-Challenge mit dem einstigen TV-Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) nicht genügend überzeugen – und musste die Koffer packen.

Anzeige

MG RTL D / Mato Johannik Sarah, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige

TVNOW Vera Int-Veen mit "Schwiegertochter gesucht"-Meik, seiner Mutter (links) und seinen Kandidatinnen

Anzeige

MG RTL D / Sebastian Geyer Sarah, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de