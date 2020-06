Welche Lady steht bei den Fans am höchsten im Kurs? Schon in wenigen Wochen könnten die Dreharbeiten für das Kuppelformat Die Bachelorette beginnen. Obwohl viele Formate aufgrund der aktuellen Gesundheitslage noch in der Schwebe stehen, plant RTL, die Produktion wie üblich in Griechenland durchzuführen. Wer dann als Rosenverteilerin umworben wird, ist noch nicht bekannt. Weil in der Vergangenheit mit Nadine Klein (34), Gerda Lewis (27) oder Jessica Paszka (30) aber immer auf bereits bekannte Girls zurückgegriffen wurde, könnte das auch in diesem Jahr so sein. Welche TV-Bekanntheit könnte demnach bald ins Liebes-Abenteuer starten?

Obwohl Love Island-Star Chethrin Schulze (28) das Gerücht, sie sei die neue Bachelorette, dementiert hat, wünschen sich offenbar viele Fans, dass die Blondine einsteigt. Seit Kurzem ist sie wieder Single und könnte sich in der Fernsehsendung auf die Suche nach Mr. Right begeben. Auch Format-Kollegin Melissa (24) geht solo durchs Leben und kommt deshalb in Betracht. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie vor einiger Zeit allerdings, dass sie mit so vielen Männern eher überfordert wäre: "Ich glaube, wenn da ein paar mehr stehen, wäre es bei mir vorbei."

Weil zuletzt immer häufiger auf ehemalige Der Bachelor-Bewerberinnen zurückgegriffen wurde, könnte auch dieses Mal der Spieß umgedreht werden: Vanessa Prinz, Wioleta Psiuk (28) und Yelic Koc könnten Chancen auf den TV-Junggesellinnen-Job haben. Zuletzt wurde aber auch spekuliert, dass Dessous-Model Tahnee das Rennen macht. Sie wurde angeblich schon in der vergangenen Staffel angefragt. Wen wünscht ihr euch als Bachelorette? Stimmt ab!

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / vanerazzi Ex-"Der Bachelor"-Teilnehmerin Vanessa Prinz

Instagram / tahneechristin Dessous-Model Tahnee



