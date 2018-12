Da wird Guido Maria Kretschmer (53) ganz sentimental! Seit dem vergangenen September dürfen der Modedesigner und sein langjähriger Partner Frank Mutters sich nun offiziell Mann und Mann nennen. Bei einer hochromantischen Zeremonie im Kreise ihrer Familie und Freunde gaben die zwei sich in Keitum auf der Insel Sylt das Jawort. Nun sind die beiden schon seit zwölf Wochen verheiratet – anlässlich ihres Jubiläums veröffentlichte Guido jetzt einen rührenden Throwback-Post!

Via Instagram teilte der Shopping Queen-Star nun einige süße Hochzeitsfotos von sich und Frank am Strand. Bei ihrem Anblick wurde Guido sofort total rührselig. "Kaum zu glauben, dass es schon drei Monate her ist, dass wir diesen besonderen Tag auf Sylt erleben durften", schrieb der 53-Jährige in der Bildunterschrift. "Wir denken so gerne daran zurück", verriet der Stardesigner weiter.

Guido und Frank scheinen große Fans des Nordsee-Paradieses zu sein: "Schon bald geht es wieder auf die Insel, wo wir zusammen mit unseren Liebsten das Weihnachtsfest verbringen werden", berichtete der Moderschöpfer am Ende des Beitrags.

