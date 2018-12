Sie hat allen Grund zur Freude! Tahnee ist die strahlende Siegerin von Sylvies Dessous Models. Drei Wochen lang kämpfte sie in der Castingshow gegen 29 andere Nachwuchsmodels und hatte dabei nur ein Ziel vor Augen: das Gesicht von Sylvie Meis (40)' neuer Dessous-Kollektion zu werden. Am Ende konnte die 25-Jährige tatsächlich überzeugen und sicherte sich den Sieg! Seitdem kommt Sylvie aus dem Schwärmen für ihre Gewinnerin gar nicht mehr heraus – sie gibt Tahnee aber auch ein paar Ratschläge mit auf den Weg.

"Ich habe die neue Sylvie gesucht und am Ende war es wirklich ganz, ganz klar Tahnee", verriet die 40-Jährige in einem RTL-Interview nach der Show. Die schöne Brünette passe perfekt in ihr Team. Trotz des großen Lobes hat die Supertalent-Jurorin auch ein paar Tipps für die disziplinierte Düsseldorferin parat. "Sie soll am meisten darauf achten, dass sie natürlich und sympathisch bleibt. Und sie muss lernen, wie sie vor der Kamera spricht, aber das kommt mit der Zeit", so Sylvie.

Tahnee jedenfalls ist glücklich und stolz darauf, die neue Markenbotschafterin für Sylvie Designs zu sein. “Ich kann es gar nicht glauben, dass Sylvie sich für mich entschieden hat, es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl”, offenbarte das Nachwuchsmodel und fügte hinzu: "Sie ist ein großes Vorbild für mich. Ich freue mich darauf, an ihrer Seite arbeiten zu dürfen."

Instagram / tahneechristin Tahnee, Siegerin von "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D Die Kandidatinnen der RTL-Show "Sylvies Dessous Models"

Instagram / tahneechristin Tahnee, Siegerin von "Sylvies Dessous Models"

