Jetzt darf sich Joe Jonas (29) über eine "klitzekleine" Aufmerksamkeit seines jüngeren Bruders Nick (26) freuen! Vergangene Woche überschlugen sich die Ereignisse: Das Nesthäkchen der Jonas Brothers heiratete seine große Liebe Priyanka Chopras (36) – und das gleich über mehrere Tage im Bollywoodstil! Auf die christliche Trauung folgte die hinduistische Zeremonie. Das romantische Spektakel endete schließlich mit einem prachtvollen Empfang. Stets an der Seite der Braut und des Bräutigams: ihre Familien und engsten Freunde. Und dafür gab es jetzt besonders für den Bruder des Ehemanns ein Dankeschön: Nick schenkte seinem Bruder Joe eine teure Mickey Mouse-Uhr!

In seiner Instagram-Story postete der 29-Jährige einen Schnappschuss des Schmuckstückes: Dabei handelt es sich um eine Rolex aus den 1960er Jahren, deren Zifferblatt von der Disney-Kultfigur geziert wird. Stolze 4.000 Dollar soll die Armbanduhr laut People gekostet haben, ist für Joe aber vor allem von sentimentalem Wert: "Das beste Geschenk aller Zeiten! Mickey-Rolex – die gleiche Uhr, die mein Großvater sein ganzes Leben lang trug", lauteten seine gerührten Zeilen.

Zur Hochzeit erschien der mittlere Jonas-Bro natürlich nicht alleine! Auch seine Verlobte Sophie Turner (22) flog mit nach Indien, um Zeugin der Eheschließung zu werden. Für das feierliche Event hüllte sich die Game of Thrones-Schauspielerin in eine elegante kupferfarbene Kombination aus einem seidenen Bustier und einem bodenlangen weiten Rock, der perfekt zu ihren hellen Haaren passte. So machte sie neben ihrem Schatz Joe, der auch Trauzeuge war, eine Topfigur!

MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrer Hochzeit in Delhi, Indien

Anzeige

MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige

VB/MEGA Sophie Turner und Joe Jonas bei Nicks und Priyankas Hochzeitsempfang

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de