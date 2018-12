Was für ein nervenaufreibender Abend bei Schlag den Star: Am Samstag kam es zum ersten Mal in der Geschichte der Show zum großen Geschlechter-Battle Mann gegen Frau. Rapper Eko Fresh (35) stieg gegen Sängerin Sarah Lombardi (26) in die Spielarena – und dort wurde es ziemlich schnell ernst! Über den ganzen Abend hinweg hatte Sarah kein Glück, der Sprachkünstler übertrumpfte die DSDS-Siegerin in fast allen Spielen – und Eko ging deswegen auch als glasklarer Sieger aus der Sendung hervor!

Für viele Zuschauer war schon nach der ersten Challenge "Schlittenfahren" klar: Das wird ein langer Abend! Denn trotz stetigem Kampfgeist konnte Sarah kaum ein Spiel für sich entscheiden. Besonders bitter: Ausgerechnet beim "Songbattle" übertrumpfte der Rapper seine Sängerkollegin, das vom Publikum entschieden wurde – die Zuschauer hatten einfach mehr Sympathie für den "König von Deutschland"-Interpreten. Das Match "Lattlschießen" entschied schlussendlich den Geschlechter-Showdown für Eko mit einem Punktestand von 14:64. Auf Twitter fasste ein User den bitteren Abend noch einmal so zusammen: "Im Prinzip hätte Sarah auch zu Hause bleiben können. Denn letzten Endes macht sie nichts anderes als wir: Sie schaut Eko beim Gewinnen zu."

Vor der Live-Show hatte Sarah eigentlich noch richtig zuversichtlich gewirkt. Sie hatte ihrem Kontrahenten sogar eine richtig fiese Ansage gemacht. "Ey Eko, wenn ich mit dir fertig bin, dann bist du nicht mehr so fresh", stellte sie im Interview mit ProSieben klar. Puh, das ging wohl gewaltig nach hinten los. Wie findet ihr es, dass Eko gewonnen hat? Stimmt ab!

