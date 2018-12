Das läuft nicht gut für Sarah Lombardi (26)! Die ehrgeizige Sängerin kämpft sich gerade durch das große Geschlechterduell von Schlag den Star. Ihr Kontrahent ist Rapper Eko Fresh (35). Doch irgendwie scheint das Glück nicht auf der Seite der ehemaligen DSDS-Kandidatin zu sein: Trotz familiärem Support im Publikum verliert die Beauty gleich drei Spiele in Folge – ob damit ihre Niederlange schon entschieden ist?

Nach dem Spiel "Songbattle" liegt Eko Fresh mit 6:0 ziemlich eindeutig in Führung. Auch die beiden Challenges "Schlittenfahren" und "Wer ist das?" brachten der 25-Jährigen keine Punkte ein. Jedes Mal übertrumpfte der "König von Deutschland"-Interpret das TV-Sternchen haushoch. Kein Wunder, dass Sarah so langsam etwas angespannter wird, wie ein Twitter-Fan feststellte: "Ganz schön zickig die Sarah. Eko macht das Ding." Auch der Rest der Community glaubt nach den ersten Darbietungen nicht mehr an einen Sieg der Lombardi. "Gab's schon mal ein Zu Null Sieg? Wenn nicht, dann vielleicht heute!", fasste ein Kritiker zusammen.

Sarah möchte auf jeden Fall nicht so schnell aufgeben. Nach dem zweiten Spiel erklärte sie noch motiviert: "Ich warte bis er k.o. ist und dann lege ich los. Ich lasse mich so schnell auch nicht unterkriegen. War das zweite Spiel jetzt. Mann!" Bleibt abzuwarten, ob sie das auch wirklich hinbekommt!

ProSieben/Steffen Z Wolff Sarah Lombardi und Eko Fresh bei "Schlag den Star"

WENN.com Eko Fresh bei der "Verpiss dich, Schneewittchen"-Premiere

AEDT/WENN.com Sarah Lombardi und Eko Fresh, "Schlag den Star"-Kandidaten

