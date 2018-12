Nur keine Angst vor dem Altern! Die "I Couldn't Care Less"-Sängerin Leslie Clio (32), gebürtige Hamburgerin und Wahlberlinerin, ist nun schon mehrere Jahre erfolgreich im Pop-Geschäft. Dass sie sich in einer Branche bewegt, in der Altern geschäftsschädigend sein kann, macht ihr aber keine Sorgen. So erzählte sie nun, sich dem allgegenwärtigen Jugendwahn in keinem Fall unterwerfen zu wollen. Im Gegenteil, auf ihre ersten Falten freut sich Leslie sogar.

"Ich arbeite mich nicht mehr an irgendwelchen Dingen ab, die wild und kreativ sind, mir aber nicht guttun. Mit 30 kam so eine Ruhe bei mir rein", stellt die Sängerin im Gespräch mit dem Frauenmagazin Emotion klar. Und sie verrät über sich und ihren Freund: "Wir haben richtig Bock aufs Altwerden, ich freue mich auf meine ersten Falten, so etwas wie Jugendwahn ist mir fremd."

Gerade mit dem Schönheitswahn in den sozialen Netzwerken hat Leslie aber schon Probleme: "Diese Role Models heute, Kim Kardashian (38) & Co. – ich lande zum Abschalten auch mal auf deren Instagram-Seiten, aber mich befällt dann oft ein fasziniertes Grauen." Und weiter: "Aber in der Tat ist Social Media ein großes Thema für mich, weil ich mich immer frage, ob ich dazugehören will."

MG RTL D / Robert Grischek "Sing meinen Song"-Teilnehmerin Leslie Clio

Anzeige

Becher/WENN Leslie Clio bei der ECHO-Verleihung 2018

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de