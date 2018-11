Heute ist Leslie Clio (32) eine erfolgreiche Musikerin! Mit ihrer Single "I Couldn't Care Less" gelang ihr im Jahr 2012 der große Durchbruch. Ganze 26 Wochen hielt sich die Single in den deutschen Charts. Nach einer längerer Auszeit meldete sie sich im vergangenen Jahr mit einem neuen Album zurück und nahm unterem anderen an dem VOX-Format Sing meinen Song teil. Was viele nicht wissen: Die Songwriterin schnupperte im Alter von sechs Jahren erstmals TV-Luft. Sie war früher ein "Dingsda"-Kind.

Am 16. November feiert die Show mit Moderatorin Mareile Höppner (41) ihr Comeback im Ersten. Wieder müssen Promis Begriffe erraten, die in kurzen Clips von Kids erklärt werden. In der ersten Folge ist unter anderem auch Leslie am Start und die schwelgt bei dieser Gelegenheit in Erinnerungen. Während eines Castings in ihrer Grundschule sei sie von der Produktion entdeckt worden. "Da wurde einfach geschaut, welches Kind brüllt am lautesten und ist 'entertaining' und da war ich wohl sehr am Start", lacht die 32-Jährige im ARD-Interview. Sie sei einfach schon immer sehr aufgeweckt gewesen – wie gemacht fürs Fernsehen.

Früher habe sie auch viele Komparsen-Rollen übernommen, weil ihre Mutter gute Kontakte in der Branche gehabt habe. Außerdem habe sie als Synchron-Sprecherin für die ersten Computer-Lernspiele gearbeitet. Eines stand allerdings für Leslie fest: "Ich habe immer gesagt: 'Ich will Sängerin werden, ich will berühmt werden.'" Dass dieser Wunsch wirklich in Erfüllung geht, habe sie sich aber nie träumen lassen. Wie sich Leslie und ihr Team-Kollege Bürger Lars Dietrich (45) im Battle mit Yvonne Willicks und Barbara Eligmann (55) bei "Dingsda" schlagen, erfahren die Zuschauer am Freitag ab 18:50 Uhr im Ersten.

WENN.com Leslie Clio bei der Michalsky StyleNite in Berlin

Anzeige

ARD/"Dingsda" Leslie Clio bei "Dingsda"

Anzeige

ARD/Max Kohr Yvonne Willicks, Barbara Eligmann, Mareile Höppner, Leslie Clio und Bürger Lars Dietrich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de