"The Masked Singer": Geheimhaltungsprobleme bei Leslie Clio

Das Geheimnis ist endlich gelüftet! Am Samstagabend hatte das Ratespiel bei The Masked Singer ein Ende. Die Zahnfee lieferte bis zur letzten Sendung unterhaltsame Performances und erreichte damit den vierten Platz. Aus dem Kostüm des süßen Fabelwesens schlüpfte die Sängerin Leslie Clio (36). Gegenüber Promiflash sprach Leslie jetzt in einem Interview darüber, wie schwer es ihr gefallen sei, die Teilnahme vor ihren Fans und ihrer Familie geheimzuhalten!

"Das ist tatsächlich das Einzige, was mir richtig schwergefallen ist", verriet Leslie jetzt gegenüber Promiflash über die Geheimhaltungspflicht der beliebten Sendung. Obwohl die Sängerin mit niemandem über die Sendung gesprochen hat, gab es reichlich Spekulationen. "Da kamen natürlich jedes Wochenende wahnsinnig viele Nachrichten "Du bist die Zahnfee, ich weiß es". Da nicht zumindest auf ein Like zu drücken oder zu antworten, das ist mir ganz schön schwergefallen", gab die Hamburgerin weiter zu.

Ganz eisern hielt sie auch die Schweigepflicht gegenüber ihrer Familie und Freunden ein. "Natürlich im Freundeskreis gleichermaßen. Man musste die Nachrichten dann wirklich eiskalt ignorieren!", berichtete die 36-Jährige. Trotz ihrer schönen Zeit in der Show gab Leslie zu: "Ich freue mich, dass ich jetzt wieder in den Kontakt gehen kann mit allen, die ich jetzt so ignorieren musste!"

ProSieben/Willi Weber Die Zahnfee, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

ProSieben/Willi Weber Leslie Clio und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Instagram / leslieclio Leslie Clio, Sängerin

