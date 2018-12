Was liebt Marco Mirwald eigentlich besonders an seiner Partnerin Chethrin Schulze (26)? Vor wenigen Stunden ließ die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin die Katze aus dem Sack: Mit einem süßen Pärchenselfie zeigte die 26-Jährige zum ersten Mal den aktuellen Mann in ihrem Leben – Sauerländer Marco! Die beiden hatten sich vor wenigen Monaten auf Mallorca kennen und lieben gelernt. Was den Fitness-Fan besonders an seiner Angebeteten verzaubert hat, verriet er nun in einem Interview!

RTL traf das Paar zum ersten gemeinsamen Liebes-Interview – und dabei kamen die zwei Turteltauben kaum aus dem Schwärmen wieder raus! Chethrin hatte bereits in ihrem Liebes-Post verraten, dass sie auf den ersten Blick schon wusste, dass sie den Fitnessfreak haben wollte. Bei Marco war das ähnlich: "Ich habe sie gesehen, fand sie attraktiv. Ich kannte sie ja schon aus dem Fernsehen vom Sehen", berichtete er. Am Ende habe ihn aber vor allem Chethrins Humor und nicht ihre Prominenz überzeugt. "Für mich ist sie ein ganz normaler Mensch. Wir haben uns von jetzt auf gleich super verstanden und sofort viel zusammen gelacht."

Für Chethrin fällt dank der neuen Beziehung nun ein riesiger Stein vom Herzen. "Ich dachte, ich finde keinen Mann mehr", gestand sie. Marco sei das absolute Allround-Paket für die einstige Love Island-Teilnehmerin. "Er hat alles, was ich gesucht habe. Ich bin einfach nur glücklich", schloss sie ab.

