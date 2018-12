Chethrin Schulze (26) beendet endgültig das Versteckspiel! Die einstige Love Island-Kandidatin verkündete bereits Ende November, nach langer Single-Zeit endlich wieder einen Mann in ihrem Leben zu haben. Zeigen wollte sie ihn zunächst nicht, versprach allerdings ihren Fans, dass sie ihn schon bald kennenlernen werden. Nun hat die 26-Jährige ihre Versprechen wahr gemacht: Chethrin präsentierte jetzt stolz ihren Partner Marco Mirwald im Netz!

So sieht der Traummann von Chethrin also aus! Auf Instagram teilte die Blondine gerade das erste richtige Pärchen-Selfie der beiden – und machte damit die Beziehung endlich so richtig offiziell. Gleichzeitig verriet sie, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt hatten! "Warum das Glück verstecken, wenn es gut tut! Marco und ich haben uns nach Promi Big Brother kennengelernt. Ja, unverhofft kommt oft. Ich lag ganz allein am Strand von Cala Rajada , sah ihn und wusste sofort: den will ich!", textete das TV-Sternchen verliebt. Nur einen Tag später seien sich die beiden dann ein weiteres Mal über den Weg gelaufen und das Schicksal habe seinen Lauf genommen.

Erste Details über Chethrins große Liebe hatte auch schon ihre BFF Stephanie Schmitz (24) im Promiflash-Interview ausgeplaudert: "Sie meinte, dass er ein sehr gesprächiger, sehr lustiger Mann ist. Bodenständig, jetzt nicht so ein Abgehobener, mit dem Kopf nach oben – so was mag die Chethrin auch nicht”, berichtete ihre "Love Island"-Kollegin noch vor wenigen Tagen.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr neuer Freund auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum

Anzeige

Instagram / marco_laviva Marco Mirwald

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de