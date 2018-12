Im Juli gaben sich die Bauer sucht Frau-Kandidaten Gerald und Anna in einer Doppel-Hochzeit das Jawort. Vor ihrer Trauung erhielten die Neu-Eheleute jedoch eine Schockdiagnose: Der Landwirt aus Namibia hat das Guillain-Barré-Syndrom. Bei der Erkrankung verkümmern die Nervenenden des Rückenmarks, wodurch es zu Lähmungen der Gliedmaßen und des Herzmuskels kommen kann. Aus diesem Grund war bis zu ihrer Trauung nicht klar, ob Gerald problemlos zum Altar schreiten können würde. Doch das wäre nie ein Hindernis für seine damalige Verlobte gewesen: Sie hätte ihren Gerald so oder so geheiratet!

Das stellte die Neu-Bäuerin gegenüber Promiflash klar: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir heiraten werden. Auch, wenn ich Gerald zur Not im Rollstuhl zum Altar schieben sollte, wir hätten trotzdem geheiratet." Sie seien auch die ganze Zeit optimistisch geblieben und hätten den Gedanken nicht zugelassen, dass es schlimm enden könnte. Pünktlich zur Doppel-Trauung, die in Polen und in Namibia stattfand, war der 33-Jährige dann topfit.

Inzwischen ist der Farmer vollständig genesen – sein Glück war, dass die Krankheit frühzeitig diagnostiziert worden war: "Oft ist bei Leuten mit diesen Symptomen der erste Verdacht Bandscheibenvorfall. Oder Burnout. Auf sowas tippen viele Ärzte und raten dir dann, mal eine Woche Urlaub oder eben Pause zu machen. Aber natürlich wird es dann schlechter", erklärte Gerald im Interview. Viele würden sogar im Koma landen und dann sei es zu spät, ergänzte seine Gattin Anna.

MG RTL D / flashed by micky "Bauer sucht Frau"-Paar Gerald und Anna

MG RTL D / Markus Hertrich. Das "Bauer sucht Frau"-Paar Gerald und Anna beim RTL-Spendenmarathon 2018

Facebook / geraldhatsichauchentschieden Bauer Gerald mit seinem Motorrad

