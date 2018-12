Janina Reimann (31) und Coleman Burnett bekommen ihr erstes gemeinsames Kind! Ob sie demnächst aber in der Jungen- oder der Mädchenabteilung einkaufen müssen, wollen die Filmbuchhalterin und ihr Göttergatte noch nicht verraten – das soll für alle eine süße Überraschung werden. Den Großeltern in spe, Konny (63) und Manuela (50), passt das allerdings so gar nicht. Die Kult-Auswanderer sind bereits jetzt fleißig am Hin- und Herüberlegen, welches Geschlecht ihr Enkelchen wohl haben wird.

In der neuen Folge von Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben kündigt sich bei Oma und Opa Reimann Besuch von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn an. Mit kleinen geschickten Fragen versuchen sie dabei, dem Paar das Geschlecht zu entlocken: "Was ist es denn überhaupt? Ein Junge oder ein Mädchen?" fragt Manu ganz unvermittelt. Doch die werdende Mutter antwortet nur ganz sachlich: "Ein Baby."

"Ich habe mir angewöhnt, immer nur 'das Baby' oder 'es' zu sagen. Coleman ist es schon ein paar Mal passiert, dass er es fast gesagt hat. Aber mir noch nicht", äußert sich die 31-jährige Blondine zur Geheimniskrämerei – und vielleicht wird die Verkündung des Geschlechts ja genauso außergewöhnlich wie bereits die Bekanntgabe der Schwangerschaft.

Die neue Folge "Die Reimanns" läuft am Montag, den 10.12.2018 um 21:15 Uhr auf RTL II.

