So süß wurden die Reimanns über den neuesten Familienzuwachs in Kenntnis gesetzt! Die beliebten Texas-Auswanderer Konny (63) und Manuela (50) durften sich Anfang des Jahres über freudige Nachrichten von ihrer Tochter Janina (31) freuen: Die Blondine erwartet nach ihrer Hochzeit mit ihrem Liebsten Coleman ihr erstes Baby! Somit schenkt sie ihren Eltern Enkelkind Nummer drei. Für die Verkündung der News ließ sich Janina einiges einfallen!

Am Muttertag brachte Janina in einem Restaurant vor ihrer Mama die Babybombe zum Platzen, wie Manuela in der neuen Episode von Die Reimanns verrät: "Dann gab es Dessert und auf dem Kuchen stand 'Congrats Grandmother' (zu Deutsch 'Herzlichen Glückwunsch, Großmutter'). Ich war ein bisschen perplex, weil ich nicht dachte, dass es mich betrifft oder dass der Kellner sich am Tisch geirrt hat und guckte Janina ein bisschen ungläubig an." Doch ihr Liebling klärte die Situation natürlich prompt mit einem Lächeln auf – da war es auch Manu klar: "Somit war die frohe Nachricht überbracht. Es wird ein neues Enkelkind."

Konny und Manuela sind jetzt schon stolze Großeltern. Ihr Sohn Jason (28) hat zwei kleine Sprösslinge, die Omi und Opi Reimanns Welt ganz schön auf den Kopf stellen!

Neue Folge von „Die Reimanns“ heute Abend ab 21:15 Uhr bei RTL II

RTL II Coleman Burnett und Janina Reimann

RTL II Janina Reimann, Reality-TV-Star

RTL II Die Reimanns

