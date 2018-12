Christina Aguilera (37) ist eine wahre Freundin! Für ihre Pop-Musik-Kollegin Demi Lovato (26) waren die vergangenen Monate sicher nicht leicht: Einer Überdosis folgte ein Drogenentzug und eine radikale Pause auf Social Media. Derzeit wagt sich die "Confident"-Sängerin langsam wieder zurück ins Leben und postete erst kürzlich wieder gelegentliche Updates im Netz – zur großen Freude ihrer Kollegin: Mit einer süßen Botschaft kommentierte Xtina einen Beitrag ihrer Freundin!

Auf Instagram veröffentlichte Demi Anfang der Woche ein Selfie nach dem Kampfsport-Training: "Verschwitzte, unordentliche Jiu-Jitsu-Haare", schrieb die 26-Jährige zu dem Foto. Kurz darauf tauchte schon ihre Freundin Christina in den Kommentaren auf: "Ich habe dich so sehr vermisst", schrieb die Sängerin und schob gleich noch einen zweiten Kommentar hinterher: "Und wir gehen bis ans Ende der Zeit – Ich liiiiiiiiebe diiiiiiich! Ich kann's gar nicht erwarten, dich jetzt weiter an meiner Seite zu haben."

Die beiden Sängerinnen kennen sich als ehemalige Disney-Gesichter schon länger. Zuletzt nahmen sie zusammen das Duett "Fall In Line" für Xtinas neues Album "Liberation" auf. Auch bei den diesjährigen Billboard Music Awards präsentierten sie den Song gemeinsam.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Alberto E. Rodriguez/ Getty Images Christina Aguilera bei der "Baby2Baby"-Gala 2016

Kevin Winter / Getty Images Demi Lovato und Christina Aguilera auf der Bühne

