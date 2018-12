Demi Lovato (26) scheint voll auf einem Fitness-Trip zu sein! Nach ihrem dreimonatigen Entzug versucht die "Skyscraper"-Interpretin zurzeit alles, um ihre Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen. Ihr Heilmittel dabei: der Sport! So wurde die Brünette bereits mehrere Male mit Freundinnen im Gym gesichtet. Jetzt ging Demi einem weiteren Hobby wieder nach: Sie meldete sich im Netz bei ihren Followern vom Jiu-Jitsu!

Die aus Japan abstammende Kampfkunst ist eine waffenlose Form der Selbstverteidigung, bei der sich die Gegner zumeist am Boden duellieren. Auf Instagram teilte die 26-Jährige mit ihren Fans eine Momentaufnahme nach dem anstrengenden Training aus der Umkleidekabine. "Schweißiges, unordentliches Jiu-Jitsu-Haar", kommentierte die Beauty das ungeschminkte Selfie und fügte die Hashtags #BlauerGürtel und #GibNiemalsAuf hinzu. Ihre Follower zeigten sich von dem Anblick hellauf begeistert. "Wir haben dich so sehr vermisst", "Du siehst gesund aus" oder "Das Bild macht mich so glücklich", lauteten nur drei der zahlreichen positiven Reaktionen unter dem Schnappschuss.

Das war allerdings nicht das erste Mal, dass sich der Megastar seinen Anhängern in der Kampfsport-Robe präsentierte: Vor eineinhalb Jahren teilte Demi ein Pic von sich in dem weißen Outfit und verkündete die frohe Botschaft, dass sie den blauen Gürtel bekommen habe. "Ich habe mit Jiu-Jitsu angefangen, weil ich es geliebt habe, Menschen kämpfen zu sehen", hatte sie in einem früheren Interview mit Self verraten.

ActionPress / Sipa Press Demi Lovato bei den Kids' Choice Awards 2017 in Los Angeles

ActionPress / Katja Ogrin / EMPICS Entertainment Demi Lovato in Birmingham

Instagram / ddlovato Demi Lovato im August 2017

