Mit Mia Rose (1) haben Sarah (27) und Dominic Harrison (27) einen richtigen Glücksgriff gemacht! Vor einem Jahr erblickte die kleine Tochter des YouTube-Paares das Licht der Welt und ist seither der ganze stolz seiner berühmten Eltern. In der Vergangenheit betonte Team Harrison auch nur zu gerne, dass ihre Maus ein besonders ruhiges und braves Kind sei. Aber gibt es auch mal Momente, in denen sich Engelchen Mia Rose in einen Mini-Teufel verwandelt?

Ganz so leicht macht es die Einjährige Mama und Papa dann doch nicht – das verriet Sarah jetzt in ihrer Instagram-Story. Ein interessierter Follower wollte wissen, ob Mia wirklich immer so lieb sei und niemals weine oder auch mal dafür sorgen würde, dass die Video-Profis das Filmen unterbrechen müssen. "Klar – unser kleiner Drache kann auch anders", gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin offen zu. Zwar sei Mia tatsächlich sehr brav, aber wie alle anderen Kinder schreie und zicke sie auch mal herum. "In diesen Momenten haben wir aber andere Sachen zu tun, als zu filmen, daher bekommt ihr diese Situation oft gar nicht mit", erklärte die Influencerin weiter.

Erst kürzlich erlebten die Fans der Familie, dass das Mädchen tatsächlich auch eine Krawall-Prinzessin sein kann, wenn sie will. Zu ihrem ersten Geburtstag bekam Mia eine riesige Torte vorgesetzt – und durfte diese für ein Fotoshooting zermatschen. Wie viel Freude ihr das bereitete, war dem Wonneproppen dabei bestens anzusehen.

