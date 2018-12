Die Entscheidung ist gefallen! In der achten Staffel von The Voice of Germany stellt sich das Juroren-Quartett um Yvonne Catterfeld (39), Mark Forster (34), Michi Beck (50) und Smudo (50) von den Fanta Vier und Neuzugang Paddy Kelly (41) wieder einmal der anspruchsvollen Aufgabe, die beste Stimme des Landes zu küren. Insgesamt zwölf Kandidaten – drei aus jedem Team – kämpften heute Abend im großen Halbfinale live aus Berlin um den Einzug ins große Finale. Die Zuschauer haben abgestimmt: Das sind die vier Talente, die nächste Woche im großen Showdown gegeneinander antreten!

Mark, dessen Crew heute aus drei Ladys bestand, durfte einem seiner Schützlinge als Erstes zum Gruppensieg gratulieren. Nesthäkchen Jessica Schaffler (17) überzeugte mit ihrer Darbietung des Songs "Head Above Water" von Avril Lavigne (34) und konnte aufatmen: Sie ist eine Runde weiter! Als Nächstes waren die auserkorenen Anwärter der Jungs von Fanta Vier an der Reihe. Durchsetzen konnte sich hier der 18-jährige Eros Atomus Isler aus Flensburg, der mit seiner eigenen Version von "Another Love" von Tom Odell (28) für Gänsehaut sorgte.

Von Yvonnes Auserwählten machte Benjamin Dolic (21) mit seiner samtweichen Stimme das Rennen. Er gab "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley (✝42) zum Besten. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen reihte sich Samuel Rösch aus Paddys Team zu guter Letzt unter die Sieger des Abends. Er verzauberte mit dem Titel "Der Weg" von Herbert Grönemeyer (62).

