Spätestens bei Die Höhle der Löwen hat Investor Frank Thelen (43) klar gemacht, dass er genau weiß, was er will. Bei ihm geht es immer ans Eingemachte – ob im Investoren-Sessel oder als Mentor unerfahrener Unternehmer. In der Vox-Doku-Serie "Der Vertretungslehrer" bietet der 43-Jährige sein umfangreiches Wissen allerdings nun auch ganz normalen Schülern an! Dabei machte Frank allen klar: Zum sicheren Arbeitnehmer-Dasein gibt es durchaus Alternativen. Wenn man schon frühzeitig was dafür tut.

"Suche nach deiner eigenen Passion", ist die wichtigste Botschaft von Geschäftsmann Frank, der im Gespräch mit Vox auch aus dem eigenen Leben plaudert. "Ich bin in einfachen Verhältnissen groß geworden – aber ich bin immer meiner Passion gefolgt", beschreibt er sein eigenes Leitmotiv. Zwangsläufig kommt es so auch zur großen Frage, was für jeden Einzelnen im Leben schwerer wiegt: Sicherheit oder Freiheit? Frank ist hier ein gebranntes Kind, denn er kennt die schwere Bürde einer Schuldenlast, die nach der Pleite drückt. Dennoch: Er wäre nicht hier, hätte er sich nicht immer wieder für die Freiheit entschieden. Wie entscheiden die Schüler der Klasse?

An seine eigene Schulzeit erinnert sich der passionierte Skater laut dem Interview mit Vox allerdings nicht so gerne zurück: "Es war eine harte Zeit, denn mir hat die Antwort darauf gefehlt, wozu ich das mache und warum ich da sitze." Wie sich Frank vor einer Klasse schlägt, sehen die TV-Zuschauer am 11. Dezember um 22.15 Uhr.

Becher / WENN.com Frank Thelen in der Talkshow "3 nach 9"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in der Sendung "Der Vertretungslehrer"

WENN Frank Thelen im Juli 2016 bei einem Pressetermin für "Die Höhle der Löwen"

