Kehrt dieser Kult-Investor zu "Die Höhle der Löwen" zurück?

Die Fans der Investoren-Show Die Höhle der Löwen mussten zuletzt stark sein: Drei der Juroren – Tillman Schulz (35), Nils Glagau (49) und Tijen Onaran – gaben in diesem Jahr ihren Ausstieg aus der Sendung bekannt. Doch nun gibt es wohl gute Nachrichten: Wie Business Insider berichtet, wird der altbekannte Investor Frank Thelen (49) wieder Teil des Löwenrudels. Nach Informationen des Online-Nachrichtenportals wird er in der übernächsten Staffel, welche im Frühjahr aufgezeichnet und im Herbst des kommenden Jahres ausgestrahlt wird, wieder auf der Seite der Juroren Platz nehmen.

Neben Judith Williams (53) gehörte Frank zur allerersten Jury der Sendung. Nach sieben Staffeln, im Jahr 2020, verließ er die Show jedoch, da er sich wieder seinen eigenen Projekten widmen wollte. Der Investor ist vor allem in der Technologiebranche verankert. Darüber hinaus ist er Autor und investiert in Immobilien.

Ob Frank wirklich ein Comeback in der Gründer-Show feiert, wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt. Auf Anfrage der Bild hielt sich der Sender bedeckt und stellte lediglich klar: "Wenn es Änderungen bei der Zusammensetzung unseres Löwenrudels gibt, geben wir diese rechtzeitig bekannt." Ein Mini-Comeback von dem 48-Jährigen gab es in diesem Jahr bereits. In der vierten Folge der diesjährigen Jubiläumsstaffel von "Die Höhle der Löwen" mischten er und Ur-Löwe Jochen Schweizer (67) mit.

Getty Images Frank Thelen, Investor

Getty Images Jochen Schweizer, Unternehmer

