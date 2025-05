TV-Star Frank Thelen musste einst Privatinsolvenz anmelden

Frank Thelens (49) Weg zum Erfolg war von Rückschlägen geprägt. In einem Interview mit Bild spricht der Multimillionär nun über dunkle Zeiten. "Ich hatte 1,4 Millionen D-Mark von anderen Investoren verbrannt. Dann habe ich noch mal eine Million D-Mark an Schulden von der Bank verbrannt und die musste ich dann zurückzahlen." Das nötige Kleingeld dafür habe er aber zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt. Allein die Zinsen auf diese Riesensumme seien katastrophal gewesen: "Jedes Jahr sieben oder acht Prozent von einer Million zu erbringen, nur damit die Schulden nicht mehr werden, das konnte ich nicht."

In dieser Lage musste der Unternehmer eine Privatinsolvenz anmelden. Doch zum Glück kam es dann zu einer Einigung mit seinem Gläubiger. "Das war eine ganz kurzfristige Entscheidung, bei der die Bank gesagt hat: 'Okay, gib uns 60.000 Euro. Mehr bekommen wir von dir ja sowieso nicht'", erinnert sich der Geschäftsmann gegenüber der Tageszeitung. Nur durch dieses Zugeständnis sei er in der Lage gewesen, weiter in der Wirtschaft zu arbeiten. Für Frank ist es wichtig, seine Geschichte öffentlich zu machen, um anderen Gründern die Realität des Geschäfts näherzubringen.

Während der 49-Jährige beruflich gerne Risiken eingeht, genießt er privat die Sicherheit seiner Ehe mit Nathalie Thelen-Sattler. Im Gespräch mit Bunte erklärte er bereits 2023, wie die beiden es geschafft haben, seit fast 20 Jahren miteinander glücklich zu sein. "Wir nehmen unsere Ehe sehr ernst und wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es nicht schaffen. Nur dann setzt du dich mit schwierigen Problemen auseinander", berichtete der Investor.

Anzeige Anzeige

ActionPress Unternehmer Frank Thelen

Anzeige Anzeige

Instagram / frank_thelen Frank Thelen mit Ehefrau Nathalie

Anzeige Anzeige