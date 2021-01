Frank Thelen (45) zeigt sich ganz verliebt mit seiner Frau Nathalie! Der Unternehmer ist vor allem durch seine knallharten Verhandlungen in der Unterhaltungsshow Die Höhle der Löwen bekannt. Stolze sechs Jahre lang half er diversen Gründern und Start-ups, ihre Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen. Seit seinen Auftritten in dem TV-Format liegen dem Investor jede Menge Verehrerinnen zu Füßen – doch privat hat er sein Glück schon längst gefunden. Jetzt teilte Frank einen süßen Schnappschuss mit seiner besseren Hälfte.

Der Geschäftsmann und die Kieferorthopädin gehen nun schon seit mehr als 14 Jahren zu zweit durchs Leben. Dass die beiden nach wie vor glücklich miteinander sind, beweist das Bild, dass der IT-Experte jetzt auf seinem Instagram-Profil hochlud. Darauf legt er bei einem Schnee-Spaziergang einen Arm um seine Partnerin. Dick in warme Klamotten eingepackt, strahlen sie um die Wette in die Kamera. "Winter-Wochenende", betitelt Frank das Foto und versieht seine Worte noch mit einem roten Herz-Emoji.

Doch sagt der Bonner auch zu Hause so deutlich seine Meinung, wie es die Zuschauer von ihm aus der Sendung gewohnt sind? In einem Interview mit Gala gab er zu, dass privat seine Frau die Hosen anhabe. Wie in jeder Ehe würden die beiden natürlich auch mal streiten, allerdings ohne dabei laut zu werden oder den anderen anzuschreien.

TVNOW / Frank W. Hempel Judith Williams, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen", 2019

Chris Emil Janßen / ActionPress Frank Thelen, Unternehmer

Florian Ebener/Getty Images Frank Thelen und Ehefrau Nathalie Thelen-Sattler, "Let's Dance"-Gäste

