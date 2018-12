Auch eine gestandene Fashion-Ikone kann noch etwas dazulernen. Eigentlich setzt Kim Kardashian (38) ja die Trends. Ihre Outfits sind legendär und dienen häufig anderen Celebrities als Vorbild. Auch für ihre Schwestern war die Unternehmerin immer wieder ein Vorbild in Sachen Style. Doch nun lief es scheinbar genau anders herum. Denn erst kürzlich hat Kim ein pinkes Outfit ihrer jüngeren Schwester Kylie Jenner (21) kopiert.

Den Direktvergleich der beiden Outfits hat Daily Mail angestellt. Fotos zeigen Kim in einem komplett pinken Hosenanzug, den sie bei der Vorstellung ihrer Kosmetik-Produkte in einer amerikanischen Drogerie trug. Daneben ein Foto von Kylie bei einem ganz ähnlichen Anlass und in einem ganz ähnlichen Outfit – allerdings aufgenommen, einige Monate bevor auch Kim ein pinkes Ensemble ausführte. Lediglich bei der Schuhwahl unterscheiden sich die Schwestern. Kylie kombinierte zu ihrem pinkfarbenen Hosenanzug weiße Sneaker, während Kim Stiefel mit Spitzenmuster trug.

Bei der Veranstaltung mit Kim Kardashian war übrigens auch Kris Jenner (63) vor Ort. Die Mutter der beiden Stilikonen entschied sich allerdings für ein dezenteres Outfit: Sie trug viel schwarz mit einem dunkelgrauen Mantel.

akra/X17online.com Kylie Jenner und Kim Kardashian in Calabasas

Anzeige

Splash News Kylie Jenner beim Verlassen des adidas-Events in Los Angeles

Anzeige

Facebook / Kim Kardashian West Kim Kardashian mit Kendall, Kylie und Kris Jenner

Anzeige

Wer hat es besser getragen? Kim Kardashian Kylie Jenner Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de