Viele Eltern kennen den Moment, wenn sie begreifen, wie schnell aus ihren kleinen Babys erwachsene Menschen geworden sind. Besonders an den Geburtstagen ihrer Kinder fragen sich viele, wie die Zeit nur so schnell vergehen konnte. Da geht es den Promi-Mamas nicht anders als vielen anderen Müttern – so auch Ex-Spice-Girl Mel B. (43): Zum 19. Geburtstag ihrer Tochter Phoenix (19) spricht sie jetzt über dieses Gefühl.

"Wenn dein kleines Mädchen nicht länger ein kleines Mädchen ist", beginnt Mel ihren Instagram-Post zu einem Bild von ihrer Tochter. Auch wenn sie offenbar nicht glauben kann, wie aus ihrem "kleinen Mädchen" so schnell eine Frau geworden ist, überwiegt bei der Sängerin dennoch das Gefühl des Stolzes: "Wie du nur eine so starke unabhängige Lady geworden bist, so stark und so mutig. Ich bin mehr als stolz", heißt es in dem Beitrag weiter. Die 43-Jährige fügte hinzu: "Ich weiß, wie wichtig es für dich war, in meinem Buch 'Brutally Honest' dein eigenes Kapitel zu bekommen, um mit deiner eigenen Stimme gehört zu werden und du hast es geschafft!" Phoenix sei eine Inspiration für viele andere Menschen.

In ihrem Buch erhebt Mel schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stephen Belafonte (43). Der 43-Jährige soll sie geschlagen, missbraucht und erpresst haben. Die beiden sind seit einem Jahr geschieden. Der Filmproduzent bestreitet die Vorwürfe und will Mel wegen angeblicher Lügen verklagen. Gegenüber dem You Magazin bestätigte Phoenix allerdings mit Erzählungen aus ihrer Kindheit, dass es zu Gewaltanwendung gegen ihre Mutter gekommen sei.

Instagram / officialmelb Phoenix Chi Gulzar, Tochter von Sängerin Mel B.

Frederick M. Brown/Getty Images Mel B., Sängerin

Frazer Harrison/Getty Images for Karma International Stephen Belafonte und Mel B.

