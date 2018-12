Chris Brown (29) hat offenbar ein Auge auf Cardi B (26) geworfen! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Rapperin und ihr Ehemann Offset (26) getrennte Wege gehen – und das nur 15 Monate nach dem Jawort und fünf Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Kurz nach dem Beziehungsende soll nun Chris die Chance nutzen wollen: Der Rapper will Cardis Aufmerksamkeit bekommen!

Anscheinend schwärmt Chris schon länger für die hübsche Musikerin. Das plauderte ein Bekannter gegenüber Hollywood Life aus: "Er hat sie immer sexy gefunden und jetzt, wo Offset weg ist, ist Chris bereit, Cardi zu seinem Mädchen zu machen." Der 29-Jährige liebe nicht nur Cardis Musik – er finde sie zudem wunderschön und talentiert. Deshalb schreibe er ihr nun Nachrichten bei Instagram und like ihre Bilder. "Chris möchte Cardi wissen lassen, dass er an ihr interessiert ist", verriet die Quelle.

Was wohl Cardis Verflossener zu dieser Flirt-Offensive sagt? Offset scheint zumindest noch nicht über seine Ex hinweg zu sein! Nach einem Auftritt der 26-Jährigen am Samstag meldete sich der Rapper zu Wort. Er teilte die Performance bei Twitter und schrieb dazu: "Verdammt noch mal, ich vermisse Cardi!"

Getty Images Offset und Cardi B

Jonathan Leibson/Getty Images for Riveting Entertainment Rapper Chris Brown, Juni 2017

Instagram / offsetyrn Offset, Rapper

