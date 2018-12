Vor elf Jahren feierte Stefanie Heinzmann (29) in einer Castingshow von Stefan Raab (52) ihren großen Durchbruch. 2015 erschien das letzte Album der "My Man Is a Mean Man"-Interpretin, im September meldete sich die Schweizerin mit ihrer neuen Single "Build a House" bei den Fans zurück. Doch welche Neuigkeiten gibt es in ihrem Privatleben? Hat Steffi einen Partner? Bei einer aktuellen Preisverleihung jedenfalls tauchte sie alleine auf.

Bei der diesjährigen Vergabe des Radio-Musikpreises 1Live Krone war die Sängerin als "Beste Künstlerin" nominiert, neben Musikern wie Lea (26), Namika, Alice Merton und Nura (29). Klar, dass Stefanie bei dem entsprechenden Award-Event in Bochum mit dabei war. Auf dem roten Teppich stellte sie sich den Fotografen und Reportern ohne Partner an ihrer Seite. Doch gegenüber Promiflash plauderte die 29-Jährige schließlich aus: "Ich habe einen Freund und bin auch sehr glücklich. Aber ich bin hier auf dem roten Teppich und er zieht es vor, auch zu Hause zu sein." Mit wem sie zusammen ist, verriet Stefanie nicht.

In dem Rennen um den begehrten Preis als "Beste Künstlerin" ging die Sängerin an diesem Abend leer aus. Stattdessen bekam Kollegin Nura die Trophäe überreicht, die durch das Rap-Duo SXTN einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Wie findet ihr es, dass Steffi öffentlich kaum etwas über ihr Liebesleben erzählt? Stimmt in der Umfrage ab!

