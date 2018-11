Es ist der wohl schönste Tag ihres Lebens gewesen: Bauer Gerald und seine Anna haben im Juli geheiratet! Während der Bräutigam klassisch in einem schwarzen Smoking vor den Altar in Annas Heimat Polen trat, erstrahlte die Braut in einem weißen Traum aus Spitze und Tüll. Obwohl die beiden sehr an ihren Hochzeits-Outfits hängen, trennen sie sich nun von der ehrwürdigen Kleidung – für einen guten Zweck!

Gerald und Anna versteigern Anzug und Brautkleid im Rahmen des RTL-Spendenmarathons und helfen damit Kindern in Not. "Irgendwie war uns von Anfang an klar, dass wir unsere Hochzeitssachen für einen guten Zweck abgeben möchten", erklärte der Bauer sucht Frau-Hottie der vergangenen Staffel im RTL-Interview. So sehr sie sich zwar darüber freuen, hilfsbedürftigen Kids mit dem Erlös Hilfe zu leisten, fällt besonders Anna der Abschied von ihrem Dress schon ein wenig schwer: "Wir haben aber schöne Erinnerungen in Form von Fotos. Von daher wird der Nutzen aus dem Kleid und dem Anzug so viel größer sein." Wer Interesse hat, kann schon online an der Auktion teilnehmen – alle anderen können am Freitag, den 23. November um 12:20 Uhr einschalten und live mitbieten.

Gerald hat bereits Erfahrung mit der Versteigerung seiner Klamotten. Im letzten Jahr ging sein absolutes Markenzeichen unter den Hammer: sein Hut! Aus diesem Grund war für den Frauenschwarm-Farmer schnell klar: Auch 2018 stellt er etwas aus seinem Kleiderschrank zur Verfügung.

MG RTL D/flashed by micky Anna und Gerald Heiser am Hochzeitstag in Polen

MG RTL D/flashed by micky Gerald und Anna Heiser bei ihrer Hochzeit in Polen

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Gerald

