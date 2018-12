Am Montagabend ist es endlich so weit: Die Bauer sucht Frau-Fans dürfen ab 20:15 Uhr bei Gerald und Annas Traumhochzeit auf RTL mitschmachten! Seit Juli geht das Paar verheiratet durchs Leben – für das gemeinsame Leben zog die gebürtige Polin sogar ins weit entfernte Namibia. Nun ihren großen Tag noch einmal zu erleben, dürfte Gerald und Anna tief berühren. Der Farmer erinnert sich bis heute gerne an einen innigen Moment zurück, den keiner der Hochzeitsgäste miterlebte.

Bei der Feier in seiner afrikanischen Heimat habe es einen ganz speziellen Augenblick gegeben, erzählt Gerald im Promiflash-Interview: den Weg nach der Zeremonie zur Party in der Scheune. "Da hatten wir so 15 Minuten Zeit einfach für uns. Da waren nur wir beide im Auto, da saß niemand um uns herum. Wir haben in den Sonnenuntergang geguckt und hatten einander im Arm", beschreibt der Landwirt seine liebste Erinnerung an den Tag. Seine Gattin habe eine recht klassische, aber nicht minder schöne Szene besonders geflasht.

Für Anna sei es am emotionalsten geworden, als sie in die Kirche schritt. Ihr Zukünftiger sah sie dabei zum ersten Mal in ihrem Brautkleid, während eine Sängerin für romantische musikalische Untermalung sorgte. "Ich hatte auch voll die Gänsehaut. Und dann Gerald, der am Altar total aufgeregt dastand, mein Papa war auch so aufgeregt und hatte Tränchen in den Augen", berichtet die glückliche Kuppelshow-Teilnehmerin.

