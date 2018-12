Mit diesem Video scheint sich YouTube ein Online-Eigentor geschossen zu haben! Jahrelang galten die Rewind-Clips der Videoplattform, in denen die Viral-Hits und Ereignisse des Jahres kreativ zusammengebracht werden, als Highlight. Vor wenigen Tagen durften die User zum ersten Mal sehen, was sich YouTube in diesem Jahr für seinen Rückblick ausgedacht hat. Doch statt Begeisterung hagelt es Dislikes für den Clip – er könnte nun das unbeliebteste Video des Netzwerks werden.

Das Feedback für den YouTube Rewind 2018 haben sich die Macher sicher anders vorgestellt – immerhin leitet Hollywood-Star Will Smith (50) das aufwendige Werk ein, in dem neben zahlreichen internationalen Online-Entertainern wie Nikkie Tutorials (24) auch Dagi Bee (24) und Kelly MissesVlog (25) mitspielen. Das Zuschauer-Urteil ist jedoch vernichtend: Innerhalb von fünf Tagen gaben die Zuschauer bereits unglaubliche 8,3 Millionen Daumen runter bei über 109 Millionen Views! Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Justin Biebers (24) Musikvideo zu "Baby" schon bald als Beitrag mit den meisten YouTube-Dislikes (aktuell 9,7 Millionen) abgelöst werden. Aber warum hasst die Community den neuen Rewind so sehr?

Ein Blick in die Kommentare zeigt mögliche Gründe: zu viele unbekannte Gesichter, zu viel Werbung für das Online-Spiel Fortnite und zu wenig wirklich virale YouTube-Trends des Jahres. Immerhin sucht man nach Anspielungen auf Logan Pauls (23) Boxkampf, Shane Dawsons Doku-Reihe oder PewDiePies (29) Abo-Battle mit einem indischen Kanal vergeblich. Auch Tribute an verstorbene Idole der Popkultur wie Stan Lee (✝95) fehlen – kann so überhaupt Rückblick-Stimmung aufkommen? "Es ist unglaublich, wie sehr YouTube den Bezug zu seiner Zuschauerschaft verloren hat", bemerkte einer der vielen Kritiker unter dem kontroversen Video. Was haltet ihr von dem Clip – gelungen oder zu Recht verschrien? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Andy Kelvin/Kelvinmedia / MEGA Logan Paul und KSI bei ihrem Boxkampf in Manchester

pewdiepie PewDiePie

