Ob Federn, Tüll, Cut-Outs oder komplett in Pink – bei den British Fashion Awards 2018 setzten die internationalen Stars auf jegliche Style-Variationen! Am Montagabend fand die berühmte Preisverleihung in der Royal Albert Hall in London zum 35. Mal statt. Zur Feier des Tages schmissen sich auch die berühmten Damen der Schöpfung in ihre schönsten Kleider und schritten anmutig über den roten Teppich – doch einige Looks stachen dabei deutlich heraus!

Den wohl grellsten Auftritt des Abends legte Rockstar-Tochter und Model Georgia May Jagger (26) hin: In einer Ton-in-Ton-Kombination aus pinkem Hosenanzug und neonpinker Haarpracht hätte der Nachwuchs von Mick Jagger (75) glatt als Hauptfigur aus dem Kultfilm "Der rosarote Panther" durchgehen können. Ebenso auffällig, jedoch weniger farbenfroh, präsentierte sich Musikerin Paloma Faith (37): In einem Traum aus cremefarbenem Tüll blickte die "New York"-Interpretin ernst in die Kameras – so ganz happy schien sie mit ihrer Kleiderwahl anscheinend nicht zu sein. Auf bauschigen Stoff setzte auch Victoria's Secret-Engel Josephine Skriver (25): Die schöne Dänin wertete ihr geblümtes Bandeau-Mini-Kleid mit einer hellblauen Halskrause auf, die optisch sehr an die Flügel des Unterwäscheriesens erinnerte.

Für den großen Moment vor den Paparazzi griffen auch die Nachwuchsmodels tief in die Trickkiste: Winnie Harlow (24) entschied sich für ein silbernes Glitzerkleid inklusive transparenter Elemente und kombinierte dies mit einer passenden Kopfbedeckung. Kollegin Kendall Jenner (23) hingegen wählte ein weiteres Mal die Nackt-Optik – und ließ dabei nicht nur ihre Brüste, sondern auch den Po durchblitzen. Jung-Star Kaia Gerber (17) zeigte ebenfalls viel Haut und präsentierte sich bei dem Event im Cut-out-Fummel.

WENN.com Georgia May Jagger bei den British Fashion Awards 2018 in London

Anzeige

WENN.com Paloma Faith bei den British Fashion Awards 2018

Anzeige

ActionPress Josephine Skriver bei den Fashion Awards 2018

Anzeige

WENN.com Winnie Harlow bei den British Fashion Awards in der Royal Albert Hall

WENN Kaia Gerber, Model

WENN.com Kendall Jenner bei den British Fashion Awards, Dezember 2018

WENN.com Sprinterin Dina Asher-Smith bei der Verleihung der British Fashion Awards

WENN.com Topmodel Alek Wek bei den British Fashion Awards



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de