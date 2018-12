Herzogin Meghan (37) sorgte am Montagabend für eine schöne Überraschung! Die einstige Schauspielerin und Prinz Harry (34) sind in freudiger Erwartung – und das sieht man der 37-Jährigen mittlerweile auch schon richtig an. Aber in den Mutterschutz geht sie deshalb noch nicht: Anfang der Woche erschien sie ohne Vorankündigung bei den British Fashion Awards in London, um eine besondere Frau auszuzeichnen!

In der Royal Albert Hall wurde Clare Waight Keller geehrt, die Meghans Brautkleid entworfen hatte und damit im vergangenen Mai als Designerin aus dem Hause Givenchy in aller Munde war. Dafür bekam sie nun von dem Ex-Suits-Star den British Womenswear Designer of the Year Award überreicht, wie unter anderem People berichtete. Neben der Preisträgerin stand jedoch vor allem die werdende Mama im Vordergrund: In einem schwarzen Off-Shoulder-Kleid, das ihren Babybauch so richtig in Szene setzte, erschien sie auf der hochkarätigen Veranstaltung.

Die 48-Jährige dankte der US-Amerikanerin bei dieser Gelegenheit noch einmal für das besondere Vertrauen: "Mit jemandem wie sie zu arbeiten, die sich in so einem unglaublichen Moment in seinem Leben auf dich verlässt, ist eine unfassbare Ehre." Und auch Meghan genoss den Auftritt sichtlich: "Britische Fashion und britische Designer in meiner neuen Heimat Großbritannien zu feiern, ist etwas ganz Besonderes für mich", äußerte sie in ihrer Laudatio.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018

Getty Images Clare Waight Keller, Designerin

MEGA Herzogin Meghan im November 2018

