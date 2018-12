Weihnachten rückt immer näher – für die beiden Influencer Eugen Kazakov (24) und Dagi Bee (24) bedeutet das aber weitaus mehr, als nur die Vorbereitungen für ihr erstes Weihnachtsfest als Ehepaar zu treffen. Die modebewusste YouTuberin misst nämlich nicht nur der passenden Deko, sondern vor allem dem richtigen Feiertagsoutfit hohe Priorität bei – und das gilt offenbar bis zur untersten Lage! Dagi Bee ist ein großer Fan von festlicher Unterwäsche!

Im Interview mit Bild plaudert die Web-Beauty aus dem Nähkästchen: Diese Dessous sind in ihrem Kleiderschrank zu finden! "Momentan trage ich sehr gerne BHs mit Spitze. Am häufigsten Schwarz, am seltensten Weiß. Zu Weihnachten oder Silvester darf es etwas Rotes sein. Das bringt schließlich Glück." Diese Wahl dürfte auch ihren Gatten glücklich machen – wie Dagi ebenfalls erzählt, sehe Eugen sie gerne in schöner Wäsche!

"Er hat mir mal ein Ne­g­li­gé geschenkt. Das war nudefarben mit schwarzer Spitze. Ich trage es immer noch sehr gerne" – na, kennt aber jemand den Geschmack seiner Frau! Kein Wunder: Immerhin ist Dagi das neue Gesicht des Unterwäsche-Labels Tezenis, da dürfte das Thema also gründlich durchgequatscht worden sein!

Instagram / dagibee Dagi Bee, Geschäftsfrau

Instagram / dagibee Dagi Bee, Videoproduzentin

Instagram / dagibee Dagi und Eugen in Amsterdam

