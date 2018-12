Bauer Gerald und seine Anna haben allen Grund zur Freude: Das Bauer sucht Frau-Traumpaar hat sowohl die Hochzeit in Annas Heimat Polen als auch in Geralds Geburtsland Namibia über die Bühne gebracht. Bevor die beiden jedoch zum zweiten Mal feiern konnten, mussten die beiden erst einmal zwei Hürden nehmen. Bei ihrer Ankunft am Flughafen stellten Anna und Gerald nämlich fest: Ein Koffer war verloren gegangen und ihr Auto war mit einer Wegfahrsperre blockiert!

"Jedes Mal, wenn ich verreise, habe ich solche Angst, dass ein Koffer verloren geht. Aber zum Glück war es in diesem Fall ja nur Geralds", scherzte Anna am Montagabend im RTL-Interview. Während die zwei am Schalter standen und ihr verschollenes Gepäckstück meldeten, blieb Gerald ganz ruhig: "Aufregen bringt doch nichts", erklärte der Farmer. Seine Gattin scheint in solchen Angelegenheit anders zu ticken: "Wenn es mein Koffer gewesen wäre, dann wäre ich ausgeflippt, hätte geheult und einen Wutausbruch gehabt", lachte die 27-Jährige.

Als wäre der Koffer-Schock nicht schon genug gewesen, musste das Paar auf dem Parkplatz feststellen, dass sein Pick-up durch eine Parkkralle blockiert war. "Erst habe ich gedacht: 'Armer Kerl'. Dann habe ich noch mal hingesehen und gemerkt: Das ist unser Auto", erinnerte sich Gerald an die verzwickte Lage und gab zu, dass ihn diese Situation dann doch auf die Palme gebracht habe: "Da habe ich innerlich gekocht und geflucht!" Weil das Fahrzeug Flüssigkeit verloren hatte, musste Gerald eine Strafe zahlen – dann konnte das Pärchen aber endlich nach Hause fahren.

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

