Aller Anfang ist schwer – auch für TV-Traumpaar Bauer Gerald und Anna Heiser. Mittlerweile sind die beiden zwar glücklich verheiratet, Liebe auf den ersten Blick war es bei ihnen aber offenbar nicht. Kennengelernt haben sich der Farmer aus Namibia und die gebürtige Polin in dem Kuppelformat Bauer sucht Frau an der Seite von TV-Amor Inka Bause (50). Doch die Funken sprühten nicht gleich beim allerersten Aufeinandertreffen!

Tatsächlich hatten Anna und Gerald beim Scheunenfest einige Startschwierigkeiten, wie der Landwirt im Promiflash-Interview verriet. Die Turteltauben konnten sich zunächst noch nicht einmal genauer unter die Lupe nehmen, da Inka zwischen ihnen stand. "Und als ich Anna sah, hat sie so ein bisschen rumgeguckt und sich andauernd hingesetzt und kam mir ein bisschen desinteressiert vor. Und dann dachte ich mir: 'Oh, mit ihr wird's wahrscheinlich nichts'", offenbarte Gerald. Doch in Wahrheit war Anna mehr als angetan von dem Rinderzüchter – ihr war lediglich vor Aufregung schwindelig! "Deswegen musste ich mich immer hinsetzen", gestand sie.

Doch zum Glück lösten sich die anfänglichen Problemchen bei Anna und Gerald schnell in Wohlgefallen auf, wie der TV-Bauer Promiflash weiter erzählte: "Beim ersten Interview, wo wir dann wirklich zu zweit miteinander sprechen konnten, da sind dann wirklich alle Zweifel zur Tür geflogen. Da war mir dann aber noch nicht klar, dass ich sie heiraten werde."

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Ehefrau Anna in Köln

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Mann Gerald

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Mann Gerald

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de